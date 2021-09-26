Руки главврача Родильного дома №2 Елены Максюковой признали самыми добрыми на Всероссийской премии

Лауреатом IX Национальной премии «Репродуктивное завтра России» стала главврач Родильного дома №2, врач-акушер-гинеколог высшей категории Елена Максюкова. Награда говорит о том, что Елена Николаевна внесли большой вклад в развитие отечественной медицины в области репродуктивного здоровья, гинекологии и акушерства.

О том, что Елена победила в номинации «Добрые руки», врач узнала по телефону в конце августа. Затем её пригласили на торжественное вручение награды, которое прошло в Сочи в рамках «Сочинских контраверсий». Помимо Максюковой, на премию от Тюменской области на премию выдвигали ещё двух кандидатов. Члены попечительского совета оценивали стаж в специальности, стаж клинической и преподавательской работы, наличие госнаград и другие профессиональные достижения.

Сейчас диплом и памятная статуэтка стоят на рабочем столе Елены Николаевны.

Напомним, премию учредили в 2012 году для поощрения практикующих врачей и преподавателей медицинских учебных заведений.