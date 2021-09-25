Тюмень занимает пока 13-е место в ежегодном народном голосовании «Город России». Фото: Вадим Бегун

Тюмень занимает пока 13-е место в ежегодном народном голосовании «Город России». Но город может улучшить свои позиции.

На настоящий момент областная столица собрала более 30 тыс. голосов. Голосование проводится бесплатно, без регистраций и смс-подтверждений. Нужно пройти на официальный сайт город-россии.рф, выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор. С одного IP-адреса принимается один голос в сутки.

Сейчас лидируют Ставрополь, Курск и Севастополь. Другие города Уральского федерального округа: Ханты-Мансийск на 19-м месте, Екатеринбург – на 28-м, Челябинск – на 36-м, Курган – на 63-м, Салехард – на 66-м. Всего в списке 83 города, передает «Вслух.ру».