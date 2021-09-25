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Спорт25 сентября 2021 16:21

Организации Тюмени присоединяются к проекту «Физкультура на производстве»

Всего предусмотрено два варианта проведения гимнастики
Сергей Швецов
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Организации Тюмени присоединяются к проекту «Физкультура на производстве».

Организации Тюмени присоединяются к проекту «Физкультура на производстве».

Фото: Вадим Бегун

Организации Тюмени присоединяются к проекту «Физкультура на производстве». Всего предусмотрено два варианта проведения гимнастики.

– Гимнастика проводятся на перерывах в течение трудового дня. Это достаточно простой способ поддерживать свое тело в тонусе: для выполнения упражнений сотрудников даже не просят покидать свои рабочие места. Кроме того, регулярное занятие производственной гимнастикой повышает работоспособность, – отметили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Идея спортивной инициативы, реализуемой в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни», принадлежит специалистам департамента. Местных работодателей призывают обратить внимание на производственную гимнастику и присоединиться к спортивной инициативе, передает «Тюменская область сегодня».