Жителям Тюмени помогут получить президентские гранты. Фото: Ольга Крыльцова

Жителям Тюмени помогут получить президентские гранты. Мультицентр «Моя территория» проведет серию мероприятий, направленных на поддержку общественных деятелей, которые участвуют в конкурсе от Фонда президентских грантов.

Первое мероприятие пройдет 28 сентября в 19.00. Это будет онлайн-интенсив в Zoom, посвященный экономической части социальных проектов.

Второе – «Краш-тест заявок: президентский грант» (5 октября в 19.00). В Zoom-конференции участники смогут презентовать свой проект, получить комментарии и предложения от представителей молодежной политики, бизнеса, власти и СМИ.

Прием заявок продолжится до 15 октября. Итоги подведут до 15 января 2022 года, сообщает Moi-portal.ru.