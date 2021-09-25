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Общество25 сентября 2021 14:17

Тюменских водителей просят осенью сбавить скорость

На мокрой дороге тормозной путь автомобиля увеличивается минимум вдвое
Сергей Швецов
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Тюменских водителей просят осенью сбавить скорость.

Тюменских водителей просят осенью сбавить скорость.

Фото: Вадим Бегун

ГИБДД призывает тюменских водителей осенью сбавить скорость. На мокрой дороге тормозной путь автомобиля увеличивается минимум вдвое.

– Водители должны выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, учитывая состояние проезжей части, скользкую поверхность, осадки, туман, время суток, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекция Тюменской области.

В этом году в регионе произошло 472 ДТП из-за превышения и неправильного выбора скорости, 34 человека погибли, 630 человек ранены. При этом более 500 тысяч раз автомобилисты привлекались к административной ответственности за превышение скоростного режима, большинство нарушений зафиксированы камерами на дорогах.