Тюменских водителей просят осенью сбавить скорость. Фото: Вадим Бегун

ГИБДД призывает тюменских водителей осенью сбавить скорость. На мокрой дороге тормозной путь автомобиля увеличивается минимум вдвое.

– Водители должны выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, учитывая состояние проезжей части, скользкую поверхность, осадки, туман, время суток, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекция Тюменской области.

В этом году в регионе произошло 472 ДТП из-за превышения и неправильного выбора скорости, 34 человека погибли, 630 человек ранены. При этом более 500 тысяч раз автомобилисты привлекались к административной ответственности за превышение скоростного режима, большинство нарушений зафиксированы камерами на дорогах.