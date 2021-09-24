Ишимские оперативники задержали мужчину, который занимался приготовлением наркотика Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Ишимский» в деревне Первопесьяново Ишимского района в одном из домов задержали мужчину, который занимался приготовлением наркотика.

У молодого человека обнаружили пакет с подозрительным веществом. После экспертизы выяснилось, что это марихуана, вес 220 граммов, что является крупным размером. Преступник свою вину признал и рассказал, что собрал запрещенное вещество самостоятельно для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Максимальное наказание за это – до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. Мужчина находится под подпиской о невыезде.