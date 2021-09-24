Кадры будущего обучают в Тюменской области

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Уже три года подряд в регионе реализуется проект «Кадры будущего для регионов», но в этом году – с акцентом на самостоятельное проведение Тюменской областью. В рамках проекта наставники (в число которых входят педагоги различных школ области в кооперации с представителями бизнеса), а также тьюторы (ребята первых курсов вузов) в течение полугода работают с учениками 10–11-х классов школ региона.

В этот период для ребят проводились обучающие мероприятия по проектной деятельности, искусству впечатляющей самопрезентации, созданию паспортов и электронных презентаций проектов. Задача наставников – помочь ребятам не только обучиться грамотно описывать свои проекты, но и анализировать их с точки зрения тиражируемости, финансовой состоятельности и нужности обществу. Благодаря освоению ребятами таких навыков мы в будущем получаем хороших проектных и инвестиционных менеджеров для любой из отраслей экономики.

– Сегодня профессиональные, прогрессивные кадры являются драйвером развития Тюменской области и России в целом. Участие в инициативе позволило талантливым ребятам попробовать себя в разных профессиях, получить поддержку наставников для реализации своих проектов, направленных на развитие региона. Мы их обязательно поддержим вместе со школами, техникумами и университетами, а также ведущими предприятиями, – отмечал ранее губернатор Тюменской области Александр Моор.

В числе бизнес-наставников проекта уже третий год работает Мария Шатохина, гендиректор консалтинговой компании «ПРЭФИШ» и НП «Тюменский деловой клуб». По словам Марии, «самое ценное в этом проекте – это приобретение ребятами навыков создания идей, концепций продвижения и путей реализации собственных проектов. Прохождение crash-теста таких проектов помогает им понять, что не страшно менять идею, если она нежизнеспособна, гораздо хуже пытаться воплотить ее в жизнь без учета существующих рисков. Необходимо всегда заранее просчитывать экономику проекта и источники финансирования, очень важно понимать целевую аудиторию и в чем полезность проекта для нее, а при оценке перспектив прорисовывать масштабируемость не только с точки зрения количественных показателей, но и расширения географии».

В основном проекты детей носят социальную направленность. Одним из лучших проектов и единственным реализованным до конца инициативы стал проект «Anicare», направленный на улучшение качества питания диких животных и птиц, обитающих в городских парках.

На территории города Тюмени в качестве реализации программы при поддержке городских властей участники проекта «Anicare» установили таблички, содержащие информацию о продуктах питания, которыми можно подкармливать животных и птиц, а также продуктах, вредных для них. Кроме того, на табличках размещен QR-код для перехода на сайт. На сайте можно ознакомиться с подробной информацией о местах обитания представленных животных, с их рационом питания и правилами кормления. При предоставлении QR-кода, расположенного на табличке, вы имеете возможность получить скидку в сети зоомагазинов партнеров («Сытая морда», morda72.ru), информация о которых представлена на сайте. Благодаря финансовым партнерам проекта – компании, специализирующейся на создании арт-объектов, макетов и рекламных конструкций «Olmar Group» (#olmar_group) такие таблички можно увидеть в экопарке «Затюменский», Гагаринском парке, Гилевской роще и на пруду Утином после его санобработки.

В торжественной установке табличек приняла участие Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья».

– Есть несколько важных моментов, которые так удачно сошлись в одном проекте. Первое – это то, что у каждой команды есть бизнес-наставник – человек, который с высоты своего опыта может научить ребят находить среди десятков интересных идей те, которые по-настоящему будут работать, и их внедрение сделает жизнь комфортнее. Во-вторых, и это отмечают сами подростки, участие в проекте – это знакомства с людьми и идеями, возможность обучения новым техникам и значительное расширение границ. И третий момент – это направление, которое выбрали Anicare для своего проекта, – экологию – отметила Елена Кашкарова.

По её мнению, здорово, что подростки не боятся браться за такую глобальную тему и уже в столь юном возрасте не перекладывают ответственность за красоту и чистоту окружающей среды на других. Своим примером они показывают, что каждый из нас может и должен вносить свой вклад в сохранение природы.