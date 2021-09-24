Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 сентября 2021 года увеличилось на 228 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 сентября 2021 года увеличилось на 228 человека Фото: Юлия Кучеренко

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 сентября 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 228 человек. За весь период пандемии заразились 58 581 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки157 человек выздоровели, за весь период вылечились 52 704 жителя. Из общего числа заболевших заразились 19 детей заболели. В тяжёлом состоянии находятся 20 пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ. Кроме того, 44 089 человек остаются под медицинским наблюдением, а 260 человек находятся на перевахтовке.

Прививку против коронавируса поставили 597 586 человек, полный курс вакцинации прошли 557 732.

В Тюменской области до 24 октября 2021 года продлены ограничения, введенные в рамках режима повышенной готовности, в связи с недопущением распространения COVID-19.

За последние сутки в России зафиксировано 21 379 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зарегистрировано 828 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 828 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 376 374 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период 202 273 человека скончались и 6 574 608 человек выздоровели.