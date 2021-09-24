Тоболячка украла в магазине мужскую куртку и подарила ее сожителю. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тобольска с сообщением о хищении мужской куртки обратился представитель одного из сетевых магазинов, расположенных в торговом центре. Ущерб составил более трех тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. 28-летняя девушка доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанная пояснила, что пришла в магазин для покупки вещей себе и своему сожителю. Присмотрев мужскую куртку, она заметила, что на ней отсутствует антикражное устройство.

– Воспользовавшись этим, девушка прошла в примерочную, сложила куртку в пакет, а за вещи, которые подозреваемая выбрала себе, расплатилась на кассе. Куртку злоумышленница подарила сожителю, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время похищенное изъято сотрудниками полиции и будет возвращено законному владельцу. Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.