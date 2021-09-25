Тоболяки примут участие в беговой экскурсии по стрит-артам. Фото: Ольга Крыльцова

Тоболяки примут участие в беговой экскурсии по стрит-артам. Старт маршрута – 26 сентября в 8.00 от студии сладостей в 8 микрорайоне (строение 12а). Протяжённость маршрута составляет 5,4 км. С собой следует взять телефон, наушники и перейти по ссылке для запуска приложения.

Маршрут «По стрит-артам» разработан в рамках проекта «Вектор улиц» на платформе приложения Телеграм. Основная идея проекта — переосмысление городского пространства при активном участии жителей. Беговым сообществам города предлагается испытать виртуального гида Мартина в адаптированном формате. Присоединиться к познавательной пробежке в лёгком темпе может любой желающий.

По словам Светланы Спеховой, руководителя проекта «Вектор улиц», маршрут включает 10 локаций и содержит рассказы уличных художников об этапах создания работ, воспоминания жителей о городском пространстве, быте и некоторых реновациях в благоустройстве, передает «МегаТюмень».