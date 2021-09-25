Тюменский ХК «Рубин» уехал в Пермь, далее – Нефтекамск и Альметьевск. Фото - "ХК «Рубин» (Тюмень)" в ВК.

Тюменский ХК «Рубин» уехал в Пермь, где сыграет с «Молотом» 29 сентября. Далее – Нефтекамск (1 октября ) и Альметьевск (3 октября).

В стартовавшем регулярном чемпионате команда выиграла четыре матча из шести, в том числе одном – по буллитам. Команда набрала 9 очков и входит в первую десятку турнирной таблицы. А лидирует «Молот».

Кстати, Домашние матчи «Рубин» возобновит с 10 октября. На льду Дворца спорта предстоят поединки в том числе с сильными соперниками из Санкт-Петербурга: «Динамо СПб» и «СКА-Нева», передает «Вслух.ру».