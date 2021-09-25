В маленьком селе Тюменской области женщина после обучения открыла собственный магазин. Фото: Ольга Крыльцова

В маленьком селе Одино Викуловского района Тюменской области Ольга Подкорытова после обучения открыла собственный магазин. По ее словам, для этого ей потребовалось лишь желание.

– Село у нас не большое, но вытянутое, на одном конце деревни есть магазин, решили открыть на другом конце, чтобы людям не так далеко было ходить. Ассортимент небольшой, то, что необходимо людям каждый день, – рассказала сельчанка, которая до этого десять лет проработала в сельском доме культуры на должности культ организатора.

Подкорытова отметила, что сначала хотела развиваться в сфере сельского хозяйства, прошла обучение в Smart школе сельского предпринимателя.

– В голове было много идей, но они у меня так и остаются, не теряю надежду, что они осуществятся. Обучающих программ, государственной поддержки начинающим предпринимателям очень много, – сообщила она «Тюменской линии».