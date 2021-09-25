Жителей Тюмени приглашают на мультимедийный спектакль Musica Posthumana. Скриншот из видео.

Жителей Тюмени приглашают на мультимедийный спектакль Musica Posthumana из Познани (Польша), который состоится в молодежном театральном центре «Космос» 25 сентября. Это экспериментальный проект, синтезирующий музыку, звук, сценическую инсталляцию, медиатехнологии и хореографию.

– Люди танцуют, специальная техника регистрирует их движения, передает на компьютер, тот сонифицирует эти движения, «миксует» с симфоническим оркестром и искусственным интеллектом, который запоминает звуки, перерабатывает их и потом генерирует новые», – рассказывает исполнительный директор фестиваля «Живые лица» Марина Жабровец.

Отметим, что в этом году тринадцатый фестиваль-форум «Живые лица» пройдет с 24 по 26 сентября, часть мероприятий пройдет онлайн. В фестивале примут участие театры из разных городов страны — от Москвы до Хабаровска, уникальные творческие проекты из Польши и Греции, а также тюменские молодежные театры, сообщает «АиФ-Западная Сибирь».