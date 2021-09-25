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Звезды25 сентября 2021 7:29

Жителей Тюмени приглашают на мультимедийный спектакль Musica Posthumana

Это экспериментальный проект
Сергей Швецов
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Жителей Тюмени приглашают на мультимедийный спектакль Musica Posthumana. Скриншот из видео.

Жителей Тюмени приглашают на мультимедийный спектакль Musica Posthumana. Скриншот из видео.

Жителей Тюмени приглашают на мультимедийный спектакль Musica Posthumana из Познани (Польша), который состоится в молодежном театральном центре «Космос» 25 сентября. Это экспериментальный проект, синтезирующий музыку, звук, сценическую инсталляцию, медиатехнологии и хореографию.

– Люди танцуют, специальная техника регистрирует их движения, передает на компьютер, тот сонифицирует эти движения, «миксует» с симфоническим оркестром и искусственным интеллектом, который запоминает звуки, перерабатывает их и потом генерирует новые», – рассказывает исполнительный директор фестиваля «Живые лица» Марина Жабровец.

Отметим, что в этом году тринадцатый фестиваль-форум «Живые лица» пройдет с 24 по 26 сентября, часть мероприятий пройдет онлайн. В фестивале примут участие театры из разных городов страны — от Москвы до Хабаровска, уникальные творческие проекты из Польши и Греции, а также тюменские молодежные театры, сообщает «АиФ-Западная Сибирь».

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Trailer Musica Posthumana
Trailer Musica Posthumana
Musica Posthumana to po czenie koncertu, scenicznej instalacji i choreografii. Powsta e rodowisko d wi kowe czy w sobie muzyk instrumentaln i elektroniczn oraz sonifikuje dane ruchu cia a. W spektaklu wykorzystane s m.in. strategie uczenia maszynowego i system motion capture. Tytu nawi zuje do boecja skiej teorii trzech sfer, kt ra wprowadza podzia muzyki na musica instrumentalis - muzyk s yszaln przez cz owieka, musica humana - muzyk harmonii duszy i cia a oraz musica mundana - muzyk harmonii Wszech wiata. Spektakl poszerza ten podzia o czwarty element - tytu ow musica posthumana, w kt rej zacieraj si granice podzia u zaproponowanego przez Boecjusza, za d wi k otrzymuje autonomiczn sprawczo , wchodzi w dynamiczne relacje z innymi elementami rodowiska i upodmiotawia byty nieo ywione. Spektakl Musica Posthumana jest w rozumieniu tw rc w rodowiskiem, kt re funkcjonuje na podstawie relacji pomi dzy d wi kiem, ruchem i technologi . Ich zaistnienie i ci g e przeplatanie si sprawia, e trudno jest m wi o elementach spektaklu jako o odizolowanych od siebie, samowystarczalnych materiach. Korzystniejsza staje si wi c perspektywa byt w funkcjonuj cych wy cznie w oparciu o oddzia ywanie na siebie.