Тюменцев из «деревяшки» на Заслонова расселят раньше срока. Фото - ОНФ.

В Тюмени жильцов аварийного деревянного четырехквартирного дома № 9 на улице Заслонова, который признали таковым шесть лет назад, расселят раньше срока. Вообще, жильцы, среди которых есть и многодетные, добиваются переезда в новое жилье уже 16 лет. Сначала местные власти планировали расселить людей в 2027 году, но потом срок сдвинули на 2025-й.

– За прошедшее время условия проживания стали просто невыносимыми: печки развалились и стали непригодны для использования, фундамент сгнил, полы деформировались, по стенам пошли трещины. Дальнейшее нахождение в доме стало представлять серьезную опасность для жильцов, – сообщили в пресс-службе тюменского регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Активисты обратились в прокуратуру. Независимая организация, обследовавшая дом в августе, пришла к выводу, что существует риск возможного обрушения строительных конструкций. После этого администрация города приняла решение об установлении зоны вероятной ЧС.

Жильцам предложили временно разместиться в гостинице, после чего им будут компенсировать расходы по аренде жилья. Кстати, прокуратура города внесла представление мэру областной столицы за установление неоправданно длительного срока расселения аварийного дома.