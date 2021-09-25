В Тюмени студенты вузов приняли участие в чемпионате по квизу

В Тюмени студенты вуза приняли участие в чемпионате по квизу. На мероприятие, которое состоялось 18 сентября в «Конторе пароходства», заявились 10 команд.

– Нужно было проявить эрудированность по разным тематическим вопросам: о музыке, кино, литературе, показать знание логотипов учебных заведений всего мира, привести факты об известных личностях и героях, – рассказали в пресс-службе колледжа цифровых и педагогических технологий.

Коллектив первокурсников этого колледжа взяла название «Назло рекордам» и занял на чемпионате третье место с результатом в 53 балла. А вот первое и второе места поделили между собой команды от Тюменского индустриального колледжа: «Пицца» и «Контроль качества».

По словам капитана победившей команды Натальи Брецлавской, больше всего ребятам понравился уровень заданий, поскольку он был не слишком сложный и не слишком простой, понятный для всех, передает «Тюменская область сегодня».