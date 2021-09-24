В Тюмени отремонтировали дом, где взорвался газ. Фото: Виктория Стеблова

В Тюмени отремонтировали дом № 95 на улице 50 лет ВЛКСМ, где в прошлом году взорвался бытовой газ. Здесь повредились квартиры: были полностью разрушены стены и выбиты окна – их восстановят за счет бюджета.

– В доме усилены плиты перекрытий, цоколя и фасада здания, восстановлены межкомнатные перегородки, окна и двери. Чуть меньше месяца назад жильцы захотели включить коммунальные ресурсы, чтобы заняться ремонтом своих квартир. Были восстановлены системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, проводится наладка вентиляционных каналов, – сообщил директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев.

Кстати, собственники пострадавших квартир, где нужен ремонт, получат материальную поддержку из средств областного бюджета. Соответствующее решение фактически принято, осталось уладить некоторые юридические нюансы.

Ремонт муниципальных квартир будет осуществляться за счёт средств городского бюджета. Все необходимые подготовительные действия уже проведены, сейчас эта работа находится в стадии подбора подрядной организации.

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