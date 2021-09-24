На тюменской трассе из-за пьяного водителя погибла 63-летняя женщина. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 89-м километре автодороги Ялуторовск – Ярково в Ярковском районе Тюменской области произошло трагичное дорожно-транспортное происшествие. Здесь водитель автомобиля «УАЗ», поворачивая, не пропустил «Рено Логан».

– 63-летняя пассажирка иномарки, жительница села Перевалово Тюменского района, погибла. 47-летний водитель отечественного авто был пьян. Показания алкотестера составили 0,93 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, добавив, что в настоящее время обстоятельства трагедии выясняются.