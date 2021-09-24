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Происшествия24 сентября 2021 9:48

На тюменской трассе из-за пьяного водителя погибла 63-летняя женщина

Обстоятельства трагедии выясняются
Сергей Швецов
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На тюменской трассе из-за пьяного водителя погибла 63-летняя женщина.

На тюменской трассе из-за пьяного водителя погибла 63-летняя женщина.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 89-м километре автодороги Ялуторовск – Ярково в Ярковском районе Тюменской области произошло трагичное дорожно-транспортное происшествие. Здесь водитель автомобиля «УАЗ», поворачивая, не пропустил «Рено Логан».

– 63-летняя пассажирка иномарки, жительница села Перевалово Тюменского района, погибла. 47-летний водитель отечественного авто был пьян. Показания алкотестера составили 0,93 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, добавив, что в настоящее время обстоятельства трагедии выясняются.