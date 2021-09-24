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Здоровье24 сентября 2021 9:40

Тюменцы выплатили более 2 млн рублей штрафов за отсутствие тестов на коронавирус

Загрузить результаты ПЦР-тестов надо на сайт госуслуг в течение 4 дней после прибытия
Сергей Швецов
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Тюменцы выплатили более 2 млн рублей штрафов за отсутствие тестов на коронавирус.

Тюменцы выплатили более 2 млн рублей штрафов за отсутствие тестов на коронавирус.

Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцы выплатили 2 166 300 рублей штрафов за отсутствие тестов на коронавирус. На них составили протоколы об административном правонарушении. Всего с 1 августа 2020 года в регион из-за границы прибыло почти 90 тысяч человек.

– По приезду в Россию все граждане России должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех дней с момента въезда. Загрузить результаты тестов, данные о вакцинации или перенесенном заболевании необходимо на сайт госуслуг в течение четырех дней после прибытия, – напомнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Кстати, тест делать не нужно при наличии вакцинации против коронавируса в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном заболевании в последние 6 месяцев.