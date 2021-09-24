Мотоциклист насмерть сбил 49-летнюю тюменку, которая перебегала дорогу на красный. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На Московском тракте у ТРЦ «Колумб» мотоциклист насмерть сбил 49-летнюю тюменку. Она перебегала дорогу на красный запрещающий сигнал светофора.

– У мужчины различные травмы, его госпитализировали. Водитель ехал без прав, мотоцикл официально не зарегистрирован, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

По словам очевидцев, которые столпились на месте трагедии, женщина была жива некоторое время, однако вскоре скончалась от полученных после удара «железным конем» травм.