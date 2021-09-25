За состоянием пациентов в тюменской больнице проследят мониторы. Фото: Ольга Крыльцова

За состоянием пациентов в Областной больнице №11 р.п. Голышманово проследят мониторы, их закупили четыре единицы. На экране одновременно отображаются показания ЭКГ, артериальное давление, дыхание и температура.

Аппараты, с помощью которых можно рассчитать нужную дозу лекарств, уже установили в палатах интенсивной терапии, в операционных, в отделениях терапии и хирургии всех структурных подразделений больницы. Сегодня мониторы позволяют отслеживать уже 394 пациентов.

– Новое оборудование даёт возможность оценить состояние больного при одном взгляде на монитор. Это помогает быстрее получить необходимую информацию о пациенте, установить диагноз и следить за изменениями в его состоянии во время лечения, – рассказал заведующий отделением интенсивной терапии Юргинского филиала ОБ №11, врач-анестезиолог Иван Золотухин.