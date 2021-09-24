Жители Тюмени хотят видеть стелу «Город трудовой доблести» у сквера Машарова. Фото - kuharuk_ruslan.

Жители Тюмени хотят видеть стелу «Город трудовой доблести» у сквера Машарова. Именно за этот проект горожане отдали большинство голосов. Сделать это у них была возможность на площадках фестиваля «Тюменская осень», который состоялся в минувшие выходные. Всего проголосовал 34 861 человек.

Итак, первое место – проект стелы у сквера Машарова. Тут же авторы предлагают благоустроить и саму территорию (сейчас там находится автостоянка). За него проголосовали 13 364 тюменца. 12 981 голос – у проекта под номером 1. Его авторы предлагали установить стелу в сквере Сибирский (в квартале улиц Профсоюзной – Герцена – М. Тореза – Республики). Меньше всего (8 516 человек) хотя видеть эту стелу на площади в створе улиц Холодильной – Республики.

– Поскольку два проекта набрали почти одинаковое количество голосов, то авторы могут их доработать с учетом мнения жителей. Эксперты обсудят возможность использовать элементы из представленных эскизных проектов стелы и концепций оформления прилегающей территории для одного проекта, – сообщил на своей страничке в «Инстаграм» мэр Тюмени Руслан Кухарук.

По его словам, 8 октября состоится финальное заседание конкурсной комиссии. Представители общественных организаций (Союза дизайнеров России, Союза архитекторов России, Творческого союза художников России, Тюменского городского совета ветеранов) и специалисты из других городов назовут имя победителя открытого конкурса.