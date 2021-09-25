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Общество25 сентября 2021 6:01

Погода на 25 сентября в Тюмени: солнечно и тепло

Переменная облачность
Сергей Швецов
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В Тюмени солнечно и тепло.

В Тюмени солнечно и тепло.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 25 сентября, в Тюмени ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 3 – 1 градус, днем плюс 12 – 11. Вечером столбики термометров покажут плюс 6 – 4 градуса. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, с переходом на восточный, со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

25 сентября почитается память святого Автонома (Артамона), епископа Италийского. Животная жизнь быстро замирает, осень вступает в свои права. Наши предки в этот день изучали листья березы и узнавали будущую весну: если они желтеют с верхушки - весна будет ранняя, а если снизу, то поздняя.