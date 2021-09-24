На улице Чаркова в Тюмени отключат светофоры. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 24 сентября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 20.00 отключение произойдет на пересечении улиц Холодильной и Фабричной, Холодильной и Энергетиков, Холодильной и Котовского, с 9.00 до 10.00 – на улице Чаркова (поворот на Матмасы) и в районе ДНТ «Трудовик», с 19.00 до 20.00 – снова на улице Чаркова (поворот на Матмасы) и в районе ДНТ «Трудовик».

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.