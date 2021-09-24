Погода на 24 сентября в Тюмени: станет немного теплее

В Тюмени станет немного теплее. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 24 сентября, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 4 – 3 градуса, днем плюс 11. Вечером столбики термометров покажут плюс 5 – 4 градуса. В течение дня будет дуть западный ветер, с переходом на юго-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

24 сентября отмечается день преподобной Феодоры (Федоры) Александрийской. С этого дня начинается золотая осень, которая продлится до 15 октября. На Федору наши предки наблюдали за пчелами: если они открывают в другой раз летку, то будет продолжительная и теплая осень. В это время бывают последние грозы перед началом зимы.