В Тюмени осудят троицу, которая 13 лет назад застрелила партнера по бизнесу Шушанова Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело в отношении двух мужчин и женщины, причастных к убийству 13-летней давности предпринимателя Вадима Шушанова, передано в Тюменский областной суд. Об этом сегодня, 23 сентября, рассказали в телеграм-канале суда. В июле 2008 года Шушанов пропал без вести, а его машину нашли в Екатеринбурге. Под подозрение попал его бизнес-партнер, тоже исчезнувший, Алексей Щепелин. Какое-то время мужчину даже считали мертвым.

По данным дела, в нулевых у предпринимателей была совместная компания, которая занималась строительством зданий, техобслуживанием транспорта и ресторанным бизнесом. Шушанов оформил на себя право собственности на два нежилых помещения в жилом доме, который строили на деньги Щепелина. После продажи они договорились поделить деньги, но Шушанов заявил партнеру, что планирует сдавать их в аренду. Мужчины поругались, и Щепелин потребовал свою часть денег.

– Он планировал заставить компаньона написать расписку в получении 18 млн 857 тыс. рублей и уже на ее основании через суд вернуть нежилые помещения. О своем плане он рассказал жене, которая посоветовала пригласить для участия в деле родственника, который предложил убить Шушанова, если тот откажется писать расписку, – рассказали в областном суде.

Шайка заманила Шушанова к себе в дом, но тот отказался подписывать документ и всячески сопротивлялся заговорщикам. В результате троица застрелила его из охотничьего ружья.

Щепелина, который скрывался от следствия, задержали через 8 лет. Свою вину он признал и стал сотрудничать со следствием. Летом его упекли в колонию строгого режима, теперь пришла очередь подельников.