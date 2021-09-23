«Самокат» доставляет продукты нуждающимся в социальной помощи тюменцам. Фото: Сбербанк

Компания экосистемы Сбера «Самокат» в Тюмени доставляет продукты пенсионерам и людям с инвалидностью, которых обслуживает региональный геронтологический центр социальных технологий «Третий возраст». Сейчас центр поддерживает порядка 220 человек.

Сотрудничество с компанией «Самокат» позволяет социальным работникам заказывать продукты и товары первой необходимости для своих подопечных с доставкой на дом. Для соцработников предусмотрена постоянно действующая скидка в размере 10% на все заказы.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Сбербанк совместно с департаментом социального развития Тюменской области реализовал социальный проект по экспресс-доставке продуктов и товаров первой необходимости для нуждающихся в помощи людей. Благодаря доставке у социальных сотрудников центра высвободилось время, которое они тратят на живое общение с людьми, для них это очень важно. Задача соцработника сейчас – зайти в приложение, сформировать заказ и по согласованию со своим подопечным назначить дату и время, когда приедет курьер.

Елизавета Катомина, заместитель директора по социальной работе АНО «Региональный геронтологический центр социальных технологий «Третий возраст», член общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области:

– По требованиям охраны труда в руках соцработник может нести не больше семи килограммов. Теперь в рамках сотрудничества с компанией «Самокат» это ограничение просто отсутствует. Наши сотрудники вместе с подопечными могут купить всё необходимое за один заказ, например, сразу после получения пенсии. Освободившееся время распределилось на другие, более важные дела – уборку по дому, совместную прогулку на свежем воздухе или приготовление еды.

«Самокат» – онлайн-магазин с бесплатной доставкой за 15 минут. Такая оперативность возможна благодаря складам формата даркстор, расположенным в каждом из районов присутствия сервиса. «Самокат» работает уже в 22 городах России, а в Тюмени он появился в мае этого года.