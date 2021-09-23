Современные школы и детские сады рядом с домом: какие объекты в своих ЖК строит тюменский девелопер «Партнер-Строй»

Фото: «Партнер-Строй»

Наличие социальной инфраструктуры рядом с домом постепенно переходит в ряд обязательного элемента для создания комфортной среды. Этот показатель входит в топ запросов покупателей и является порой решающим фактором при выборе будущего жилья.

«Требования по обеспеченности жилой застройки образовательными учреждениями – детскими садами и школами – закреплены на региональном уровне и должны соблюдаться в обязательном порядке», – считают в компании «Партнер-Строй».

Девелопер, входящий в крупнейший федеральный холдинг «Партнер», еще на этапе проектирования жилых комплексов предусматривает комфортное расположение образовательной инфраструктуры А в некоторых жилых комплексах и сам возводит социальные элементы прямо на территории.

Фото: «Партнер-Строй»

Проект нового жилого комплекса от застройщика в с. Ембаево, где сейчас возводится первый квартал «Совушки», предусматривает собственные детские образовательные центры на территории. Образовательное пространство разработано по индивидуальному проекту: внешний облик здания спроектирован в соответствии с современными тенденциями в архитектуре. Его форма напоминает трилистник – компактную объемно-пространственную структуру, состоящую из трех блоков, имеющих определенное функциональное назначение: детская дошкольная организация для 260 малышей, школа на 1100 учеников и административно-бытовые помещения. Также будут предусмотрены комфортные классы с современным техническим оборудованием, спортивные и игровые площадки.

В основе концепции образовательного кластера лежит простая, но очень современная идея: объединить под одной крышей школу и детский сад. Дети с трех лет и до 11-го класса будут учиться в одном учреждении, благодаря чему процесс перехода от ступени к ступени пройдет мягко и без стрессов.

Образовательный центр расположится в центре комплекса, рядом с парком, чтобы обеспечить комфортное расстояние для всех будущих жильцов.

Фото: «Партнер-Строй»

Образовательный центр в новом жилом комплексе не единственный в портфолио девелопера. В прошлом году на территории жилого комплекса «Апрель» «Партнер-Строй» разработал и реализовал для жителей микрорайона проект детского сада «Апрельский», рассчитанный на 260 малышей. Помещения разработаны с учетом функциональных особенностей: в группах предусмотрено большое свободное пространство, которое, как и мебель внутри, с легкостью трансформируется под потребности воспитательного процесса. Кровати из спальной зоны компактно собираются всего за пять минут и без заметных физических усилий.

На территории двора оборудована уникальная «тропа исследователей», основанная на специфике природных условий региона. С помощью этого объекта дети получают ценные знания об окружающем мире, развивают умения и желания наблюдать за природными объектами и явлениями. Сами прогулочные блоки отделены друг от друга естественными ограждениями – кустарниками – и покрыты травой, а игровой комплекс на площадке полностью безопасен для дошкольников.

Фото: «Партнер-Строй»

Помимо этого, в жилом комплексе «Ожогино» сейчас идет строительство уникального кампуса Heritage School, который объединит форматы детского сада и школы. Это первое на территории УрФО образовательное учреждение подобного формата, выпускники которого получат по окончании сразу два диплома – российского и британского образца. Открытие образовательного центра запланировано на сентябрь 2022 года.

Узнать подробную информацию о жилых комплексах девелопера и жизни в них можно в офисе продаж на ул. Федюнинского, 28 и по номеру телефона: +7 (3452) 55-00-00.

АО «СЗ «Партнер-строй»

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