27 сентября для самозанятых в Тюмени начнется «Школа управления проектами»

Участники улучшат свои управленческие компетенции в жизни, бизнесе, общественной деятельности или в социальных проектах. Самые активные самозанятые получат ценные призы.

О проекте и спикере

«Школа управления проектами» призвана помочь людям, которые хотят привести в систему свою жизнь. Навык проектного управления помогает структурировать информацию и решать все вопросы оперативно, предугадывать возможные риски. Спикер «Школы» Андрей Латышев – проректор и куратор Центра дополнительного образования Тюменского государственного университета.

О призах

У самозанятых-участников «Школы» есть возможность получить один из ценных призов, который поможет дальнейшему росту их бизнеса:

1-е место – сертификат на гаджеты в IShop72;

2-е место – продвижение личного бренда в социальных сетях в течение 1 месяца от «Решение маркетинг»;

3-е место – опытный наставник по бизнесу от «ОПОРА РОССИИ» .

Также у самозанятых появится возможность получить 15 000 рублей на развитие своего дела от Центра занятости населения Тюменской области и станут доступны другие меры господдержки после прохождения ШУП. Подробнее можно узнать на сайте самозанятые72.рф.

Формат проекта и темы занятий

На занятиях будут раскрыты 5 тем:

1. Целеполагание, время и личная эффективность.

2. Проектное управление. Основы управления проектами.

3. Решение кейсов.

4. Дизайн–мышление.

5. Управление изменениями.

5 дней в нашей «Школе» самозанятые будут учиться и много общаться между собой и создавать коллаборации. Участников проекта ждут интерактивные презентации, разборы кейсов и интересные задания. Также планируется спид-дейтинг – быстрые знакомства для развития деловых связей.

После прохождения курса самозанятые будут осознаннее развивать свое дело и самих себя. Современному человеку очень важно быстро усваивать информацию и переключаться между задачами и делами в течение дня. «Школа управления проектами», которая основана на личном опыте спикера, поможет участникам развить эти компетенции.

На итоговом мероприятии в формате деловой игры участники смогут попробовать себя в создании проектов, познакомиться с деятельностью экспертов в этой сфере.

Зарегистрироваться можно на сайте самозанятые72.рф. Задать вопросы – в телеграм-чате по ссылке.

О площадке

Курс будет проходить в аудитории базовой кафедры предпринимательства Тюменского государственного университета. ШУП реализуется в рамках федерального проекта «Поддержка самозанятых граждан».

Справка

Организаторами проекта выступают правительство Тюменской области, фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», центр «Мой бизнес» при поддержке Тюменского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ».