Тюменец похитил букет из цветочного магазина, чтобы помириться с девушкой Фото: Татьяна Коркина

Четыре года тюрьмы грозит жителю Тюмени, который подозревается в ограблении одного из цветочных салонов города. Сообщение о преступлении поступило в городской отдел полиции № 4 накануне, 22 сентбря. По словам продавцов, молодой человек украл у них букет стоимостью около 2 тысяч рублей.

Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 20-летний парень, который в день совершения преступления поссорился с девушкой. В качестве извинения он решил подарить ей букет, но денег у него не было.

Не желая отказываться от задуманного, подозреваемый зашел в магазин на Холодильной, воспользовался невнимательностью продавца, похитил букет и скрылся. Похищенный букет вернули обратно в салон.