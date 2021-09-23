Пурнефтегазовцы приняли участие в озеленении школы

Волонтеры «РН-Пурнефтегаза» приняли участие в высадке зеленых насаждений на территории города Губкинского. Более 400 молодых саженцев рябин высадили экоактивисты города, сотрудники предприятия со своими семьями присоединились к посадке молодых деревьев.

Осенью традиционно на территории города проходят мероприятия по озеленению. В этом году в Губкинский завезли саженцы рябин, адаптированных для северного климата. Их высадили вблизи средней образовательной школы № 4, молодые деревья стали продолжением школьной аллеи, высаженной возле школы несколько лет назад.

Сотрудники предприятия ежегодно принимают участие в ряде экологических акций: убирают территорию города Губкинского и близлежащие лесополосы от мусора, высаживают деревья, очищают реки и родники Пуровского района ЯНАО, проводят уроки экологической грамотности для школьников города.

С апреля по сентябрь 2021 года эковолонтёры «РН-Пурнефтегаза» провели масштабную работу по ликвидации несанкционированных свалок на территории Пуровского района и вблизи города Губкинского. За 6 месяцев была очищена территория в 40 га, а общее количество людей, участвовавших в мероприятиях по уборке территории, составило более 700 человек.