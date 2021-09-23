В Тюмени под окнами двенадцатиэтажки найдено тело семиклассницы. Фото: ЧП Тюмень

Страшная трагедия произошла накануне, 22 сентября, на улице Широтной в Тюмени, в районе МЖК. С общего балкона двенадцатого этажа упала семиклассница. Очевидцы предполагают, что ребенка сбросили преднамеренно. По словам очевидцев, у девочки была изодрана куртка, поцарапаны ботинки.

Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, вызов на пульт диспетчера поступил в 12.06 и через 7 минут бригада скорой прибыла на место происшествия. Медикам оставалось констатировать смерть пациента.

Что произошло, пока точно не известно, обстоятельства трагедии выясняются. Известно, что ЧП произошло перед тем, как девочка должна была отправиться в школу.