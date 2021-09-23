Экс-депутат Тобольской думы Сергей Вакарин получил почти два года «условки» за наезд на полицейского

Экс-депутат Сергей Вакарин получил почти два года «условки» за наезд на полицейского Фото: Ирина Ромашкина

Один год и десять месяцев «условки» с испытательным сроком 2 года и 8 месяцев получил экс-депутат Тобольской городской думы VII созыва Сергей Вакарин. Он признан виновным в применении насилия против представителя власти, который исполнял свои должностные обязанности.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, 13 июля 2021 года около 19 часов на 8-м километре автодороги Тобольск – деревня Байгара Вакарин нарушил правила дорожного движения. Его остановили сотрудники ДПС, однако выйти из машины он отказался. Вместо этого нарушитель внезапно поехал дальше.

Инспектор ДПС хотел его остановить, но экс-депутат наехал на него и скрылся в неизвестности. Инспектор получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что Вакарин должен был просидеть в СИЗО до 30 января 2022 года.