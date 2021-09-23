В деревнях и селах Тюменской области ввели карантин из-за птичьего гриппа

В деревнях и селах Тюменской области - карантин из-за птичьего гриппа Фото: pixabay.com

Карантин по высокопатогенному гриппу птиц установили в нескольких деревнях Тюменской области. По данным оперативного штаба, речь идет о Черной Речке, Друганова, Костылева и села Мичурино. Кроме того, наблюдать за птицей будут в Червишево, Левашах, деревнях Чаплык, Большие Акияры и Малые Акияры Тюменского района.

Как долго продлится карантин, не известно. Решение о его отмене примут через 21 день после убоя последней птицы.

Напомним, в июле карантин по высокопатогенному гриппу птиц установили в поселке Новоселезнево Казанского района.