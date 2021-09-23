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Общество23 сентября 2021 4:52

Погода на 23 сентября в Тюмени: в день памяти епископов Никейских будет пасмурно

Солнце скроется за тучами на целый день
Сергей Швецов
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В Тюмени в день памяти епископов Никейских будет пасмурно.

В Тюмени в день памяти епископов Никейских будет пасмурно.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 23 сентября, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 2 градуса, днем плюс 7-8. Вечером столбики термометров покажут плюс 5-4 градуса. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, с переходом на юго-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день почитается память святителей Петра и Павла, епископов Никейских. О погоде судили по рябине. Если рябины в лесу много, то осень дождливая, если же мало – сухая. Много ягод на рябине предвещает суровую зиму, поэтому и заготавливали рябинный квас, чтобы в большие холода лечить простудные заболевания.