Погода на 23 сентября в Тюмени: в день памяти епископов Никейских будет пасмурно

В Тюмени в день памяти епископов Никейских будет пасмурно. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 23 сентября, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 2 градуса, днем плюс 7-8. Вечером столбики термометров покажут плюс 5-4 градуса. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, с переходом на юго-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день почитается память святителей Петра и Павла, епископов Никейских. О погоде судили по рябине. Если рябины в лесу много, то осень дождливая, если же мало – сухая. Много ягод на рябине предвещает суровую зиму, поэтому и заготавливали рябинный квас, чтобы в большие холода лечить простудные заболевания.