На пересечении улиц Советской и Профсоюзной в Тюмени отключат светофоры. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 23 сентября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 15.00 до 18.00 отключение произойдет на пересечении улиц Советской и Профсоюзной, с 8.00 до 20.00 – на пересечении улиц Ветеранов Труда и Дружбы и на улице Дружбы в районе домов № 124а и № 128/3.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.