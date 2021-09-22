Жителей тюменских деревень Субботина и Паренкина обеспечили чистой питьевой водой

Жителей тюменских деревень Субботина и Перенкина обеспечили чистой питьевой водой. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

Порядка тысячи человек, приживающих в тюменских деревнях Субботина и Паренкина, обеспечили чистой питьевой водой. Здесь, наконец, установили локальные водоочистные сооружения, о которых тут никто никогда не слышал.

– Люди использовали воду, которая поступала напрямую из скважин, поэтому мы установили локальные станции водоочистки. Сейчас вода соответствует всем нормативным требованиям, – заявила исполнительный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

По ее словам, вода проходит очистку на трех ступенях фильтрации и обеззараживается с помощью ультрафиолетовых лучей. Уровень железа в воде в процессе очистки снизился в 24 раза, а еще в 40 раз уменьшилась мутность.

Ранее компания ввела в эксплуатацию станцию локальной очистки в селе Каменка, также провела мероприятия по повышению качества водоочистки на станциях в поселках Червишево и Андреевском. В настоящее время ведутся работы в Онохино и Мальково. Села Каскара, Ембаево, Яр, Кулаково, поселок Новотуринский и деревня Тураева подключены к центральному городскому водоснабжению.