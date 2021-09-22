В Тюмени у маршрута № 11д забрали семь остановок. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени у маршрута № 11д «6 км Старого Тобольского тракта – Дом Обороны» забрали семь остановок. Схема движения изменится с 1 октября.

– Из новой схемы движения исключаются промежуточные остановочные пункты: «Магазин «Океан», «Площадь Борцов Революции», «Улица Перекопская», «Университетская», «Госбанк», «Дом детского творчества» и «Дворец спорта» (в прямом и обратном направлении), – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Автобусы этого маршрута будут курсировать по Первомайской, Запольной и Чернышевского. В схеме появятся остановки: «Первомайская», «Смоленская», «Сквер Семена Пацко», «ЖДВ», «Гимназия № 1» (в прямом и обратном направлении).

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.