В деревне Свинино пьяная тюменка из ревности заколола ножом сожителя. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Голышманово поступило сообщение от сотрудников больницы, что к ним медики привезли 34-летнего жителя деревни Свинино с ножевым ранением. Сотрудники уголовного розыска задержали сожительницу мужчины – 42-летнюю жительницу этой же деревни.

По информации пресс-службы управления МВД по Тюменской области, в день происшествия между нетрезвой подозреваемой и ее сожителем вспыхнула ссора на почве ревности. Женщина взяла нож и ударила им оппонента в живот.

В настоящее время следственным отделом возбуждено уголовное по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.