В Тюменской области установили тысячи новых евроконтейнеров для сбора мусора. Фото - ТЭО.

В Тюменской области с начала года установили почти три тысячи новых евроконтейнеров для сбора мусора. Места сбора укомплектовывались в соответствии с предварительными заявками органов местного самоуправления.

– Управляющие организации тоже постепенно присоединяются к этой работе, обустраивают удобные и безопасные контейнерные площадки, приобретают для них оборудование. Однако не все собственники уже приступили к наведению порядка на территориях, – отметили в пресс-службе ТЭО.

Отметим, в 2021 году региональный оператор направил 550 ёмкостей в Голышмановский район и более 300 – в Викуловский. Крупные партии баков (по 200 евроконтейнеров) поставлены в Армизонский, Абатский и Нижнетавдинский районы. Кроме того, новое оборудование появилось в Тюмени, Ишиме и Тобольске, а также Тюменском, Бердюжском, Сладковском, Ялуторовском, Ишимском, Сорокинском, Упоровском, Аромашевском, Ярковском и Вагайском муниципальных районах.