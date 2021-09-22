В тюменском селе мужчина насмерть забил 38-летнего друга-собутыльника. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области 33-летнему жителю региона предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина насмерть забил своего товарища кулаками.

Трагедия произошло ночью 19 сентября во дворе одного из домов села Новая Заимка Заводоуковского района, где друзья распивали алкоголь. В какой-то момент они поссорились.

– Обвиняемый стал бить руками по голове и туловищу потерпевшего. Тот скончался от судбуральной гематомы через непродолжительное время, – рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении сельчанина меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках уголовного дела назначено проведение судебных экспертиз. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.