Предпринимателям в Тюмени СберМаркет доставляет продукты и товары без наценки. Фото: ru.freepik.com.

Сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет теперь работает с предпринимателями и юридическими лицами. Первый клиент Западно-Сибирского отделения Сбербанка – индивидуальный предприниматель Татьяна Муртазина – уже воспользовалась этим сервисом и оценила удобство оформления документов. Более 200 компаний малого бизнеса в Тюмени подключены к программе и могут начать совершать покупки на сайте СберМаркета.

Для корпоративных клиентов СберМаркета доставка бесплатна при заказе от 7 000 рублей. Получить заказ компании могут в день оформления. Также есть возможность получать все необходимые закрывающие документы онлайн. Цены указаны с НДС. В ближайшее время станет доступна функция сбора корзины с помощью умных рекомендаций всего в несколько кликов.

В Тюмени индивидуальные предприниматели и организации с помощью сервиса СберМаркет B2B могут заказать продукты и товары без наценки в таких гипермаркетах, как АШАН, Лента, METRO, О’КЕЙ и Мегамарт.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Предприниматели Тюмени могут совершать онлайн-покупки после создания профиля компании на сайте СберМаркета. Для этого клиентам необходимо обратиться к своему менеджеру в банке. Сервис СберМаркет стал очень популярным среди населения со времён начала пандемии, а теперь он доступен и для бизнеса в 144 российских городах. Доставка осуществляется в день заказа в двухчасовой выбранный интервал. Сервис предоставит закрывающие документы о заказе в электронном и печатном виде.

Татьяна Муртазина, индивидуальный предприниматель:

– Современный темп жизни диктует свои правила. Хочется за меньшее время успеть как можно больше. Поэтому мы очень рады, что появился такой удобный сервис для предпринимателей, в котором представлены все популярные гипермаркеты Тюмени. Сервис работает стабильно, а его интерфейс удобен и понятен. Если чего-то нет в наличии из заказанных позиций, то сборщики перезванивают и предлагают заменить на такой же товар в той же ценовой категории. Рекомендуем сервис СберМаркет всем предпринимателям, он экономит время и бережет нервы.

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