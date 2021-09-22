15 литров чистой воды в секунду: СУЭНКО построила водопровод для нового аэропорта Тобольска

СУЭНКО построила водопровод для нового аэропорта Тобольска. Фото - СУЭНКО.

В конце сентября в Тобольске откроют аэропорт имени Семена Ремезова. Он находится на территории Ворогушинского и Санниковского сельских поселений, в 30 км южнее города.

Коммуникации к комплексу сооружений аэропорта уже проведены. Систему водоснабжения для аэропорта разработала и построила компания «СУЭНКО». Источник воды – водозабор СУЭНКО в поселке Сумкино, открытый в 2019 году.

К аэропорту от точки подключения к централизованной системе холодного водоснабжения специалисты проложили 12,5 км сетей с переменным диаметром 160 – 225 мм. Для бесперебойной работы системы в проекте применялись современные технологические решения. Стабильный напор воды обеспечивает новая повысительная насосная станция. Максимальная величина мощности в точке подключения водопровода к централизованной системе холодного водоснабжения – 500 кубометров в сутки.

Так как большая часть трассы проходит по сельскохозяйственным землям, при прокладке специалисты пользовались методом горизонтального направленного бурения. Он не нарушает природный ландшафт и экологический баланс почвы. Водопровод построен из качественных и современных полиэтиленовых труб. Они не подвержены коррозии и прослужат более 50 лет.

– Строительство системы водоснабжения нового аэропорта было реализовано в сроки, согласованные инвестором, – менее чем за год. Подключаемая нагрузка водопровода – 15 литров питьевой воды в секунду, что в полном объеме удовлетворит потребность посетителей аэропорта в чистой воде, – прокомментировал событие директор АО «СУЭНКО» Данил Анучин.