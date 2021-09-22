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Происшествия22 сентября 2021 10:16

Тюменец брал с мигрантов по тысяче рублей за регистрацию в его квартире

Теперь мужчине грозит крупный штраф
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тюменец брал с мигрантов по тысячи рублей за регистрацию в его квартире.

Тюменец брал с мигрантов по тысячи рублей за регистрацию в его квартире.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени участковый городского отдела полиции № 5 во время проверки жилого сектора выявил факт нарушения миграционного законодательства. Ранее судимый безработный 44-летний местный житель поставил на учет в своей квартире (проезд Заречный, 30) граждан одного из государств ближнего зарубежья. Что проживать они там не будут, он, конечно, знал заранее.

– В качестве благодарности за оказанную услугу мужчина получал по тысяче рублей за каждого человека. Отделом дознания в отношении подозреваемого возбуждено уголовное по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», – сообщила пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алиса Пислегина.

Стражи порядка напоминают, что подобные правонарушения караются штрафом от 100 до 500 тысяч рублей. Можно и загреметь в тюрьму на срок до 3 лет. При постановке на учет иностранный гражданин обязан проживать на указанной территории постоянно.