Тюменец брал с мигрантов по тысяче рублей за регистрацию в его квартире

Тюменец брал с мигрантов по тысячи рублей за регистрацию в его квартире. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени участковый городского отдела полиции № 5 во время проверки жилого сектора выявил факт нарушения миграционного законодательства. Ранее судимый безработный 44-летний местный житель поставил на учет в своей квартире (проезд Заречный, 30) граждан одного из государств ближнего зарубежья. Что проживать они там не будут, он, конечно, знал заранее.

– В качестве благодарности за оказанную услугу мужчина получал по тысяче рублей за каждого человека. Отделом дознания в отношении подозреваемого возбуждено уголовное по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», – сообщила пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алиса Пислегина.

Стражи порядка напоминают, что подобные правонарушения караются штрафом от 100 до 500 тысяч рублей. Можно и загреметь в тюрьму на срок до 3 лет. При постановке на учет иностранный гражданин обязан проживать на указанной территории постоянно.