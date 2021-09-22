В Тюмени покажут хиты короткометражек Manhattan short film festival.

С 23 сентября кинотеатр «Премьер» покажет хиты короткого метра самого масштабного фестиваля в мире – Manhattan short film festival.

Особенность фестиваля – интерактивное мировое зрительское голосование. Кинозрители от Австралии до Мексики, от России до Америки голосуют за лучший фильм! Созданные в разных уголках планеты фильмы Manhattan Short неизменно удивляют и позволяют путешествовать вокруг света, встречать самых разных людей, узнавать невероятные истории и переживать сильные эмоции.

Ежедневная борьба за выживание афганской семьи и черные бригады в Италии, увиденные глазами молодого режиссера... Как отправить скучающего банкира за золотом в мифический Эльдорадо?.. Как не сойти с ума в центре Нью-Йорка 21 века во время всемирной эпидемии?.. Смотрим и голосуем за лучший короткометражный фильм фестиваля в кинотеатре «Премьер»!

Билеты можно приобрести по этой ссылке.