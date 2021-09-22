В Тюменской области заболеваемость ОРВИ превысила пороговый уровень. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области показатель заболеваемости ОРВИ на прошлой неделе выше недельного порогового уровня на 22%. Более половины случаев приходится на детей до 14 лет.

– Заболеваемость обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии – риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами. Случаев гриппа не зарегистрировано. Лучшей защитой от гриппа является вакцинация. Состав вакцины против гриппа меняется ежегодно по рекомендации ВОЗ, – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Медики советуют поставить прививку тем, кто входит в группу риска – детям, людям старше 60 лет, беременным женщины, больным хроническими заболеваниями легких, печени, почек, сердечно-сосудистой системы, а также работникам общественного транспорта и предприятий общепита.