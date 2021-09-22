«Атаковали весь дом». Тюменка показала полчища тараканов, заполонивших ее квартиру

Тюменка показала полчища тараканов, заполонивших ее квартиру. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени женщина, проживающая в одной из квартир дома №27 по улице Полевой, показала полчища тараканов, которые буквально заполонили ее квартиру. Свой крик о помощи она опубликовала в местной группе в социальной сети «ВКонтакте».

«SOS!!! Люди, подскажите, куда мне еще обратиться? Управляющая компания кормит завтраками уже год! Как нам быть? Тараканы атаковали весь дом!», – пишет горожанка.

Фото - паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

По словам подписчиком, «тут вам только санэпидемстанция поможет». «Травить надо всем домом или хотя бы всем подъездом.. Звоните в санэпидемстанцию, узнаете цену, идете по соседям, договариваетесь, собираете со всех деньги, вызываете СЭС. Это если хотите побыстрей. Второй вариант: попробуйте обратиться в Роспотребнадзор с жалобой на УК (сейчас это просто, это делается онлайн на их сайте). Но это, как сами понимаете, будет подольше (ответ на обращение будете ждать 30 дней)», – советуют местной жительнице, попавшей в беду.

Другая подписчица сообщил, что у ее знакомых была подобная ситуация: «УК травила только подъезд, соседи алкаши. Вызвали сами санэпидемстанцию, заказали не только потравку, им чем-то заливали все щели. Плинтуса снимали, проливали чем-то. И помогло!».

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что жительница Тюмени купила квартиру, где обитают полчища тараканов. О своей беде она рассказала горожанам в социальных сетях, не скупясь на эмоции.