Тюменские семьи могут приобрести квартиры по сниженной процентной ставке. Фото предоставлено "КП".

Тюменские семьи могут приобрести квартиру в ипотеку по сниженной процентной ставке. Но есть условие: должен быть хотя бы один ребенок, родившийся после 1 января 2018 года. Девелопер разработал программу вместе со Сбербанком.

Основными условиями программы являются:

• первоначальный взнос (не менее 15%, можно использовать материнский капитал);

• кредитный лимит (6 млн рублей, само жилье может стоить дороже).

Специалисты советуют: если у вас есть свободные деньги, берите максимально возможную сумму на покупку квартиры, а собственные накопления потратьте на финишную отделку, а не на первоначальный взнос. Это объясняется тем, что процент по льготной ипотеке в любом случае будет ниже, чем по кредиту на ремонт.

У семейной программы два варианта.

Первый: вы получаете фиксированную на весь период кредитования ставку – 3,9%. Второй: процент будет меняться (до сдачи дома в эксплуатацию – 1,3%, после – 5,3%). Он подойдет тем, кто до переезда в новую квартиру планирует снимать жилье.

Стоит отметить, что программа семейной ипотеки распространяется на все проекты Брусники в Екатеринбурге. Вы можете купить и двухуровневые, напоминающие загородный дом, квартиры, где пространство разделено на общественную зону с кухней-гостиной и приватную – с несколькими спальнями, гардеробными и постирочными, и квартиры с террасой, где можно разместить обеденную зону, установить качели, надувной бассейн для детей и многое другое.

Фото предоставлено "КП".

Также доступны и квартиры с отдельным входом, перед которым есть небольшой огороженный живой изгородью палисадник, где можно оставлять велосипеды или детские коляски.

Фото предоставлено "КП".

Выбрать квартиру или проконсультироваться со специалистом по ипотечным программам можно на сайте.