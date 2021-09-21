В Тюмени два брата грабили микрофинансовые организации. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступил ряд заявлений от представителей микрофинансовых организаций, которые сообщили, что стали жертвой разбойных нападений. Днем в их офисы врывался мужчина с ножом и забирал деньги из кассы – от 10 до 15 тысяч рублей.

Оперативники установили подозреваемого – 50-летнего жителя Ялуторовска. Он тщательно готовился к каждому нападению: сначала приходил в офис как клиент, запоминал местонахождение кассы и количество сотрудников, узнавал, есть ли сигнализация, охрана и видеонаблюдение. Так же мужчина каждый раз менял одежду.

– Полицейские установили причастность задержанного к трем аналогичным преступлениям, которые он совершил в 2014 году вместе с 46-летним братом. Сачала родственники ограбили финансовую организацию по улице Баумана. Угрожая кассиру пневматическим пистолетом и ножом, они похитили из кассы более 50 тысяч рублей и скрылись. Аналогичное нападение произошло в офисе на улице Червишевский тракт и в магазине по улице Володарского. Кроме того, тогда же в 2014 году старший брат в одиночку совершил 2 разбоя в Ялуторовске, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело «Бандитизм». В отношении старшего брата также возбуждено уголовное дело «Разбой». По решению суда членам банды избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские устанавливают причастность подозреваемых к совершению других аналогичных преступлений. Расследование продолжается.