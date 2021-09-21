В жилом районе Казарово в Тюмени высадили саженцы яблонь и сирени. Фото - МКУ «ЛесПаркХоз».

В жилом районе Казарово в Тюмени высадили саженцы яблонь и сирени. В областной столице как раз установилась благоприятная для посадок погода.

Так, на прошлой неделе на улицах Тамерлана Ишмухамедова, Петра Бабичева и Хамита Ярми специалисты высадили саженцы яблонь ягодной и Недзвецкого, а вдоль улицы 2-й Молодёжной появились кусты сирени венгерской. На этой неделе молодые яблони Роялти и Недзвецкого обоснуются на улицах Казаровской, Земной, Тимофея Несговорова и Петра Шестакова.

– Высадка крупномерных саженцев осуществляется на муниципальных землях, свободных от сетей инженерно-технического обеспечения, а также не обремененных правами третьих лиц; на месте снесённых аварийных деревьев и на новых зелёных зонах, – отметили в МКУ «ЛесПаркХоз».

В этом году в соответствии с планом озеленения города планируется высадить более восьми тысяч зеленых насаждений. Их породный состав разнообразен: липа мелколистная, яблони декоративные, береза обыкновенная, дуб черешчатый, черемуха.