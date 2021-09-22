На улице Дружбы в Тюмени отключат светофоры. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 22 сентября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 20.00 отключение произойдет на пересечении улиц Червишевский Тракт и Баумана, на улице Алебашевской в районе ТЦ «Зелёный берег» и на пересечении улиц Ветеранов Труда и Дружбы, с 10.00 до 22.00 – на улице Дружбы в районе домов № 124а и № 128/3.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.